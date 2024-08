Bergamo, i carabinieri salvano un cagnolino sulla strada provinciale: era disorientato e stremato dal caldo

Capriate (Bergamo), 17 agosto 2024 – Vagava sperduto sulla strada provinciale 170, con il rischio di essere investito: così i carabinieri della stazione di Capriate San Gervasio hanno soccorso un cagnolino che rischiava di essere investito. I due militari, durante il servizio perlustrativo, hanno notato il cucciolo disorientato e visibilmente provato dalle alte temperature mentre percorreva quell'arteria stradale, rischiando di essere investito dai numerosi automezzi in transito e creando un pericoloso intralcio alla circolazione veicolare.

Così i due carabinieri non hanno esitato a mettere in sicurezza il tratto stradale interessato, interrompendo per il tempo strettamente necessario, la circolazione degli automezzi. L’animale si è così avvicinato ai due agenti, che l’hanno preso con loro e portato in caserma, dove i carabinieri lo hanno rifocillato e, successivamente, affidato al personale dell'Ats di Bergamo. Sono in corso gli accertamenti per identificare l'eventuale proprietario.