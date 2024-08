Boom di abbandoni, al canile di Vaiano Cremasco non c’è più posto per i quattrozampe: struttura chiusa

Vaiano Cremasco (Cremona), 6 agosto 2024 – Triste comunicazione di Consorzio.it ai sindaci dei paesi del Cremasco, congiunta con la responsabile del canile sovracomunale di Vaiano Cremasco, la veterinaria Elena Castelli lancia l’allarme: “Il canile è chiuso perché tutti i posti sono occupati e non possiamo più accogliere nessuno. È la realtà di questa estate, che sta vedendo un numero record di cani abbandonati per le più disperate scuse. Una coppia ha lasciato il cane perché ha dodici anni; un’altra invece ha rinunciarché ha partorito sette cuccioli, storia che fa il paio con quella di altre due femmine portate al canile che hanno poi partorito. “Abbiamo dovuto chiudere il canile e non accettare altri arrivi – conferma Elena Castelli –. Abbiamo moltissimo lavoro e siamo stremati. Anche gli animali non è che stiano benissimo con queste temperature”. I numeri del resto, parlano chiaro. “​​Ci sono ottanta cani ospitati – continua la veterinaria –. Tutto esaurito nei recinti a disposizione. Inoltre abbiamo nove cuccioli che a fine mese diventano adottabili. Sette sono di media taglia, nati da una cagnolina da caccia”.

L’appello della veterinaria

La dottoressa lancia un appello. “Cerchiamo gente di buon cuore che venga a prendere qui un cane da adottare: ce n’è per tutti. Sono cani buoni che aspettano solo di andare via con una famiglia e riprendere la loro vita normale”. Il tema degli abbandoni si ripropone ogni anno. Troppo spesso il regalo di Natale diventa un peso insopportabile nell’estate che arriva e per le vacanze che incombono. Fortunatamente nel Cremasco i cani non vengono (quasi) mai abbandonati per strada ma sono portati direttamente al canile. E così la struttura scoppia. E non sta meglio il gattile di Crema, che ha chiuso ai nuovi arrivi già il mese scorso, quando ha raggiunto il massimo della disponibilità: 68 cuccioli e 70 adulti e 15 in lista di attesa per essere ospitati.