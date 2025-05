Bergamo, 13 maggio 2025 – Un carabiniere scelto della Stazione di Albino, in provincia di Bergamo, ha salvato una donna che, dopo aver scavalcato il parapetto di un cavalcavia, si trovava in bilico nel vuoto aggrappata alla recinzione di metallo.

È accaduto oggi sulla statale 42 della Val Cavallina, all'altezza di San Paolo d'Argon. Il militare, in abiti civili e libero dal servizio, era in viaggio con i suoi famigliari quando si è accorto della donna e ha deciso di raggiungerla scavalcando la recinzione per abbracciarla ed evitare il peggio. Salvandole così la vita.

“Consapevole della delicatezza e della gravità della situazione - evidenziano in una nota i carabinieri di Bergamo - il militare ha subito fermato l'auto, ha raggiunto il cavalcavia e “nonostante l'altezza e la mancanza di equipaggiamento idoneo” ha scavalcato il parapetto e si è avvicinato con cautela alla donna, iniziando a parlare, nel tentativo di rassicurarla e distrarla. Arrivato proprio vicino a lei, mentre sotto le auto continuavano a passare sotto il cavalcavia, il carabiniere l'ha abbracciata per trattenerla contro il parapetto, evitando che potesse cadere, fino all'arrivo dei soccorritori.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della vicina stazione di Trescore Balneario e il 118, che ha soccorso la donna e l’ha trasportata all’ospedale di Alzano Lombardo.

Il salvataggio non è passato inosservato e addirittura è arrivato un post della premier Giorgia Meloni che su Facebook ha commentato il post sul profilo dell'Arma, in cui si dà notizia dell'intervento. La premier si è limitata a scrivere: “Eroe”.