Cantù avanti 1-0 ospita la APO Udine. Cagnardi avvisa:: "Sono da temere"

Questa sera alle 20:30 si terrà Gara-2 tra Acqua S.Bernardo Cantù e APU Udine. Dopo la vittoria di misura in Gara-1, il coach dei comaschi, Devis Cagnardi, ha commentato: "È stata una partita come ci aspettavamo: difficile. Loro hanno avuto un approccio molto buono e ci siamo trovati a dover fermare il gioco subito dopo il loro break iniziale. La squadra però ha saputo rientrare subito nella partita".

Udine è rimasta in partita fino all’ultimo minuto ma Cantù ha chiuso la partita sul 64-61. "Abbiamo messo la testa avanti all’inizio del terzo quarto, poi loro hanno trovato un contro-break e abbiamo un po’ sofferto, ma poi abbiamo ripreso ad andare sui nostri vantaggi - ha detto Cagnardi -Saranno tutte partite punto a punto, e i dettagli possono fare la differenza".

Questa sera, Cantù cercherà di sfruttare il fattore campo per portarsi sul 2-0 nella serie. Gli ospiti hanno attaccato la direzione arbitrale, soprattutto per bocca del presidente Alessandro Pedone: "Ci sono stati un paio di fischi casalinghi che ci sono costati la partita. Ma abbiamo capito che Cantù è battibile". Insomma, dopo Cividale, tensioni anche con l’altra squadra friulana. Intanto la Questura ha confermato le limitazioni per il pubblico ospite come nella prima gara. Il PalaDesio sarà pressochè tinto solo di biancazzurro.

Alessandro Luigi Maggi