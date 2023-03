Campo di Marte Residenti anti-palestra

Quasi 500 firme per scongiurare la realizzazione, da parte del Comune, di una nuova palestra nel Campo di Marte, in quello che era il polo sportivo a servizio della vecchia accademia della Finanza, nell’area verde tra le vie Grataroli e Damiano Chiesa, nel quartiere di Santa Lucia. La petizione è stata lanciata dai residenti sul portale Change.org.

"Sacrificare una risorsa così preziosa e importante come il verde pubblico non è mai la migliore soluzione: non vogliamo un altro palazzetto a meno di 100 metri dalle piscine Italcementi, chiediamo all’amministrazione comunale di valutare alternative", si legge nel testo che accompagna la raccolta firme.

"Quello a cui si fa riferimento – replica l’assessore allo sport e all’edilizia scolastica, Loredana Poli – è lo studio di fattibilità, approvato a settembre dalla Giunta, per una palestra scolastica che assecondasse la storica richiesta dell’istituto comprensivo Santa Lucia. È una struttura da almeno 4 milioni: abbiamo provato a candidarla per il Pnrr ma non è stata finanziata. E quindi ci siamo fermati. Ma nel piano delle opere pubbliche del 2023 conto di tenere una quota di circa 500mila euro per la progettazione della palestra".

Al momento, dunque, non esiste nulla di più che uno studio di fattibilità tecnico-economica. "L’idea – prosegue l’assessore Poli – è di dividere l’attuale Campo di Marte: nella parte verso via Damiano Chiesa ci sarà un giardino pubblico a beneficio del quartiere. La palestra sarà invece realizzata sul lato di via Grataroli, in continuità con la scuola. Il Campo di Marte è già cementificato e pertanto la nuova struttura non comporterebbe un aumento di superficie". Michele Andreucci