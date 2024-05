Campionati Italiani a Lanzada. Un vero colpo da Maestri

Cesare Maestri e Vivien Bonzi. Ancora loro, sempre loro. A Lanzada hanno dominato la prima prova dei Campionati italiani di corsa in montagna, individuali e di società. In cabina di regia la Sportiva Lanzada.

Nella gara assoluta, 141 gli iscritti, spicca il successo di Maestri, cinque volte campione italiano ed europeo in carica. Il portacolori dell’Atletica Valli Bergamasche Leffe ha chiuso in 52.59 precedendo Isacco Costa, Recastello Radici Group. Tra le promesse ha vinto Elia Mattio, tredicesimo al traguardo, seguito da Simone Giolitti e dall’atleta di Lanzada Matteo Bardea.

La gara femminile, 63 al via, è stata dominata dalle due atlete straniere, la finlandese Susanna Maria Saapunki, e la slovena Lucija Krkoc. Bonzi, prima italiana, ha preceduto le valtellinesi Elisa Sortini e Alice Gaggi e Beatrice Bianchi. Per la Recastello Radici Group un secondo, un quarto e un quinto posto: punti importanti per la classifica di società.

Bonzi stacca inoltre il pass per i Campionati Europei che si disputeranno ad Annecy, in Francia, dal 31 maggio al 2 giugno.

Nella categoria promesse si è imposta Luna Giovanetti, decima assoluta al traguardo. Nella categoria juniores la sorpresa è venuta da Gabriel Bazzoli, Valchiese, che ha vinto davanti a Francesco Mazza e al valchiavennasco Luca Curioni.

Nella prova femminile è andato in scena il duello tra Lucia Arnoldo, Atletica Dolomiti Belluno, e Anna Hofer, Sportclub Merano, le più attese della vigilia, che metro dopo metro hanno guadagnato secondi sulle inseguitrici fino a staccarle di un minuto.

Ha avuto la meglio Arnoldo, con il tempo di 32.09.

Quarto posto per la valtellinese Silvia Boscacci, Polisportiva Albosaggia.