Call center e guardie giurate. Boom di opportunità

Operaio, 3 posti. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Gottolengo. Centro per l’impiego di Leno: codice 38033. Addetto call center, 4 posti. Contratto: da valutare. Sede di lavoro: Brescia. Centro per l’impiego di Brescia: codice 38036. Guardia giurata, 25 posti. Contratto: da valutare. Sede di lavoro: Brescia. Centro per l’impiego di Brescia: codice 36257. Impiegato amministrativo, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Chiari. Centro per l’impiego di Orzinuovi: codice 38040. Addetto pulizia in azienda, 1 posto. Contratto: tempo determinato, part-time mattutino. Sede di lavoro: Sarezzo. Centro per l’impiego di Sarezzo: codice 38060. Consulente assicurativo, 2 posti. Contratto: autonomo. Sede di lavoro: Sabbio Chiese. Centro per l’impiego di Salò: codice 38031. Cameriere di ristorante, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Ponte di Legno. Centro per l’impiego di Edolo: codice 38000. Autista di autobus, 1 posto. Contratto: tempo indeterminato. Sede di lavoro: Costa Volpino. Centro per l’impiego di Darfo: codice 38068