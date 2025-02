Caduto dalla tettoia di casa. Ferite fatali al pensionato

Era precipitato da una tettoia di casa sua a un’altezza di due metri e mezzo. Il ricovero in ospedale venerdì in gravi condizioni, l’aggravamento e il decesso. L’infortunio si era verificato a Calusco d’Adda dove l’anziano abitava in via dei Pioppi. Secondo una prima ricostruzione, quella mattina era salito su una tettoia per dei lavoretti. E mentre stava togliendo pannelli in plastica per rifare la copertura, per cause ancora da accertare, è caduto a terra da circa 2 metri e mezzo. A dare l’allarme una vicina di casa che ha allertato il 112 e la figlia Luisella che abita anche lei a Calusco d’Adda. Il pensionato è stato soccorso dal personale di emergenza del 118 e un’ambulanza lo ha trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è stato ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva. Purtroppo le condizioni sono peggiorate e martedì pomeriggio il suo cuore ha cessato di battere. Lascia la figlia Luisella. Il funerale si svolgerà nella chiesa parrocchiale di Calusco d’Adda domani alle 10. Dopo il rito funebre la salma sarà accompagnata al tempio crematorio per essere poi accolto nel cimitero di Calusco. Pietro Paris, pensionato dell’azienda Italcementi, era molto conosciuto in paese, frequentava il centro anziani e amava andare in bicicletta. Due anni fa aveva perso la sua moglie. F.D.