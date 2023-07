Bus, rincari inevitabili a Brescia: "Regione deve aumentare contributo"

Dopo 10 anni, aumentano i biglietti del trasporto pubblico nel Comune di Brescia. Un incremento inevitabile, vista la necessità di adeguare le tariffe all’inflazione, cresciuta del 18,5%. Come spiegato dalla sindaca Laura Castelletti, gli aumenti saranno distribuiti in modo da penalizzare meno gli abbonamenti: per quello annuale, la tariffa crescerà del 5% (+10 e +18 euro, a seconda se si tratta di Zona 1 o Zona 2); +12% l’aumento per quello mensile (4 euro), mentre la corsa singola vedrà una crescita del 20%, pari a 30 centesimi. La media, come anticipato martedì dall’Agenzia del Tpl (sulla base della delibera regionale e del meccanismo che prevede maggiori aumenti a chi ha avuto le performance migliori) sarà del 14%. Invariati gli abbonamenti per gli over60; attenzione sarà posta anche sulle famiglie più fragili. "Avremmo preferito non dover aumentare nulla – spiega Castelletti – ma l’impegno che ci prendiamo con i concittadini è che queste tariffe resteranno invariate fino alla fine del mio mandato".

Anche con gli aumenti, gli abbonamenti bresciani restano sotto quelli di città come Bergamo (325 euro), Verona (320 euro), Varese (364). "Negli ultimi nove anni – ha evidenziato – il Comune ha versato a compensazione per il mancato aumento tariffario la somma di 6,8 milioni di euro ed ha mantenuto il livello di servizio. Altrove non è stato così. Per il trasporto extraurbano, con il prossimo aumento tariffario del 7,68% arriverà ad un incremento del +13,3% dal 2014 ad oggi, ma nel frattempo è stato tagliato il 9% del servizio. Il trasporto ferroviario dal 2014 ha visto un aumento del +13%". A monte c’è il tema del finanziamento del Tpl. "Il Comune di Brescia copre il 38,8% degli oneri del trasporto su gomma, con 8,8 milioni all’anno rispetto ai 13,5 milioni della Regione, non c’è una situazione analoga". Anche Castelletti ricorda come la Leonessa sia sottofinanziata dalla Regione. "Abbiamo il 12% della popolazione regionale, l’11% dei servizi ma riceviamo il 9% di contribuzione specifica per il Tpl". Federica Pacella