Brixia Meeting. Bertolotti (Vigevano) altri salti vincenti

Arriva una grande soddisfazione per l’Atletica Vigevano: Francesca Bertolotti, classe 2008, si è aggiudicata il 40° Brixia Meeting Internazionale, una delle vetrine più importante per l’atletica giovanile, che si è svolto a Bressanone (Bolzano) per il salto in lungo. Bertolotti ha ottenuto la misura di 5,86 metri, solo 4 centimetri in meno del minimo per la partecipazione ai Campionati Europei Under 18. Per la saltatrice in lungo allenata da Paolo Destro, il risultato è doppiamente soddisfacente: in primo luogo perché Francesca è al primo anno nella categoria e poi perché ha vinto con una straordinaria progressione di salti tutti oltre i 5,80 metri. Il Brixia Meeting è riservato alle rappresentative regionali e straniere ed è considerata una delle competizioni di maggior rilievo nell’ambito dell’attività giovanile. Ora Francesca Bertolotti sarà impegnata, con Carolina Gelmotto che gareggerà sui 100 metri, alle finali nazionale dei Giochi Sportivi Studenteschi di Pescara. Ma per la famiglia Bertolotti le soddisfazioni nel week-end non si sono fermate qui: Claudia, sorella di Francesca, categoria Cadetti (atleti nati nel 2009 e 2010) ha ottenuto nella gara di Pavia la misura di 11,08 metri nel salto triplo che le consentirà di partecipare ai Campionati italiani di categoria.

Umberto Zanichelli