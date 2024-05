Brescia, missione compiuta. La Germani è in semifinale

La Pallacanestro Brescia lancia un messaggio chiaro alle rivali. Gli uomini di Alessandro Magro sono tornati ai livelli pre-Coppa Italia, convinti in attacco, attenti in difesa. Soprattutto, capaci di sbriciolare le resistenze di una Pistoia che, numeri alla mano, ha giocato alla pari per dieci minuti su centoventi. Doveva essere una potenziale trappola, Brescia l’ha resa una gita di piacere. Concedendo qualcosa solo in quella folle rimonta toscana in gara-1. Ma lì Alessandro Magro, e i suoi giocatori, hanno preso le contromisure e non si sono più voltati indietro. Mauro Ferrari, poche settimane fa, stupì lo stivale dicendo: "Puntiamo allo Scudetto". Siamo solo alla vigilia di una semifinale, ma questa Germani nessuno se la vorrà trovare sul suo cammino. Perché richiama troppo quella squadra che per metà e più stagione è stata davanti a tutti. Tornando a gara-3, che dire? 22-4 dopo cinque minuti di gioco, 31 punti nel primo quarto, 59 all’intervallo con 29 di vantaggio. Per Amedeo Della Valle 17 punti in sedici minuti di gioco con 5/7 da 3, 11 assist a fronte di 3 sole palle perse di squadra. Eppure Pistoia aveva vinto contro le grandi quest’anno, si era presa i playoff dopo le Final Eight di Coppa Italia, e aveva condotto Nicola Brienza, ex Cantù, al premio di coach dell’anno. Brescia però ha soffocato ogni linea di passaggio, e soprattutto con Miro Bilan ha preso il controllo dei rimbalzi nonostante la presenza di Ogbeide. La strada è tracciata, a Pistoia non viene neanche consentito di ridimensionare il disavanzo. 28 punti per Amedeo Della Valle alla fine con 6/10 dall’arco, 15 per Akele e Burnell. Ora Trento o Milano?

ESTRA PISTOIA-GERMANI BRESCIA 77-98 (13-31, 17-28, 25-16, 22-23).