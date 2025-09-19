Bottiglie “proibite“ dalle 22 : "Praticamente un coprifuoco"

VERDELLINO (Bergamo)Fa discutere a Verdellino la nuova ordinanza emessa dal Comune che introduce il divieto, valido su tutto il territorio dalle 22 alle 6, di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie o contenitori di vetro, bottiglie di plastica piene o chiuse con tappo e lattine di qualsiasi tipologia su area pubblica. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale dopo che a fine agosto, durante la notte di festa “notte in VERDEllino“, si erano verificati dei tafferugli nella piazza del paese con lancio di bottigliette di vetro. La nuova ordinanza, valida 30 giorni, va a riprendere e ad inasprire il divieto già introdotto da una precedente ordinanza di vendere anche per asporto o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, lattine, bottiglie di plastica piene chiuse con tappo di qualsiasi tipologia, rivolta a tutti i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande ed esercizi commerciali e artigianali. Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 5mila euro. Il provvedimento, però, ha suscitato diverse polemiche. "Io, cittadino onesto e rispettoso, dopo le 22 non posso bermi nulla?". C’è anche chi prevede difficoltà di applicazione in vista dei numerosi eventi in programma in paese. "Praticamente si tratta di un coprifuoco a partire dalle 22 - sostiene un altro cittadino -. Meno gente “vive“ il paese e più si fa il gioco di chi vuole delinquere". Il sindaco Silvano Zanoli ridimensiona quanto accaduto "Si è trattato solo del litigio fra due persone e nell’ambito della discussione è volato qualche oggetto" - e difende l’operato dell’amministrazione comunale: "L’ordinanza non danneggia nessuno. Qualche regola in più servirà a far vivere meglio le prossime e numerose iniziative previste". M.A.