Boato sveglia il paese nella notte. Saltato il dodicesimo bancomat

Un boato in piena notte: erano le 3.15. Via Tadino, centro storico di Martinengo, nella Bassa. Il botto, forte, è stato percepito in modo chiaro dai residenti della zona. La deflagrazione era la conseguenza dell’esplosione che qualche attimo prima aveva fatto saltare in aria il bancomat del Banco Bpm di via Tadino, centro storico del paese sorvegliato dai varchi della Ztl. Il dodicesimo sigillo della banda che da inizio anno sta imperversando nella Bergamasca colpendo a macchia di leopardo. A Martinengo è la seconda volta; il precedente risale all’11 febbraio, e in quel caso i soliti ignoti avevano puntato la loro attenzione al bancomat della Banca di credito cooperativo di Ghisalba. Questa volta i malviventi sono entrati nel centro storico con un’automobile. L’hanno parcheggiata negli stalli, hanno armeggiato 10 minuti davanti al bancomat, che poi hanno fatto esplodere con la solita tecnica della marmotta.

Gli autori con tutta probabilità dovevano conoscere bene le strade di Martinengo, o comunque avevano preparato il piano di fuga perché con una serie di sensi unici e il centro storico medievale non è semplice fuggire e dileguarsi in fretta. Per terra sono rimaste delle banconote: ora va accertato se i ladri sono riusciti a portare via del denaro. Lo sportello resterà fuori uso per qualche giorno. Nella stessa notte è stato fatto esplodere anche un bancomat ad Adro, in provincia di Brescia. Le indagini dei carabinieri mirano a capire se possa essere la stessa banda. Già acquisiti i filmati che verranno confrontati con le immagini estrapolate dalle telecamere riferiti ai colpi precedenti. F.D.