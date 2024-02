Blitz delle Fiamme gialle. Maxi sequestro di abiti di carnevale

Blitz della Guardia di Finanza nelle scorse ore in otto negozi gestiti da commercianti cinesi in città. Le Fiamme gialle nell’ambito di controlli volti a contrastare la criminalità economico-finanziaria hanno recuperato e sequestrato quasi 700mila articoli - 696mila per la precisione - non conformi agli stardard di sicurezza nazionali ed europei. Si tratta soprattutto di abbigliamento e di oggetti legati al carnevale, ma anche di articoli bigiotteria, il tutto sprovvisto di indicazioni in lingua italiana, obbligatorie al fine della tracciabilità, così come mancate delle necessarie specifiche sulla provenienza della merce, sulla sua composizione e destinazione d’uso, le istruzioni e precauzioni. Nulla di questo era presente.