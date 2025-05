Meningite batterica a Cisano. È fuori pericolo il bimbo di 3 anni che si era sentito male

Cisano Bergamasco (Bergamo), 26 maggio 2025 – È fuori pericolo il bimbo di 3 anni di Cisano Bergamasco che si è ammalato di meningite. Sta bene pure la sua maestra d'asilo, che si temeva avesse contratto anche lei la stessa malattia. Il piccolo, settimana scorsa, è stato portato di corsa in Pronto soccorso all'ospedale di Merate dai genitori perché aveva la febbre molto alta e stava molto male.

“Meningite batterica” la diagnosi dei medici, che avevano subito intuito di cosa potesse trattarsi. Dal San Leopoldo Mandic il bambino è stato trasferito al Papa Giovanni XXIII di Bergamo: per precauzione è stato ricoverato in Terapia intensiva, ma ora sta bene ed è tornato a casa, senza conseguenze. Sia i suoi familiari, sia i suoi compagni d'asilo e le sue insegnanti, come i cosiddetti contatti stretti, sono stati sottoposti a profilassi, come prevedono i protocolli clinici in simili frangenti per evitare possibili epidemie: è stata cioè somministrata loro una terapia antibiotica specifica preventiva. Nonostante ciò, una maestra del piccolo nei giorni seguenti ha lamentato sintomi che potevano lasciar presagire che fosse stata lo stesso contagiata. Gli accertamenti hanno tuttavia escluso tale eventualità. Dopo essere stata ricoverata in osservazione, è stata così dimessa pure lei. Nonostante i comprensibili timori, non solo la situazione è sempre stata sotto controllo, ma non sussiste alcun pericolo per nessuno. E, appunto, il bimbo, grazie alle cure che ha subito ricevuto, sta bene.