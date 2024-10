Bergamo svolta a destra ma il Pd è il primo partito

Il centrodestra batte il centrosinistra 9 a 7 in provincia di Bergamo dove, durante lo scrutinio avvenuto in tarda notte alla chiusura delle urne, non sono mancate anche contestazioni per alcune incongruenze tra i voti di lista e le preferenze espresse. Non si lamenta il Pd che guadagna un consigliere ed elegge: Mauro Bonomelli, Erik Molteni, Giorgia Gandossi, Simone Biffi, Massimiliano Serra, Robi Amaddeo e Simone Tangorra. Il centrodestra si spartisce in maniera equanime i nove consiglieri eletti: Alessandro Colletta, Marco Gaverini e Simone Nava per Fratelli d’Italia, Umberto Valois, Claudio Bolandrini e Massimo Cocchi per Forza Italia mentre Matteo Macoli, Francesco Micheli e Juri Imeri rappresenteranno la Lega. Toccherà al presidente Pasquale Gandolfi (nella foto) compiere gli opportuni aggiustamenti e redistribuire le deleghe per rispettare i nuovi equilibri dettati da sindaci e consiglieri dei Comuni.