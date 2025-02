Bergamo sconfitta con onore. Ma centra il traguardo playoff

Una meravigliosa Volley Bergamo cede a una big come la Igor Novara solo al tie break e alla fine può esultare per la conquista matematica dei playoff. Partenza sprint della Igor che vola via sul 15-6. Piani e Bolzonetti ci provano (15-8), Novara va sul 21-15 ma poi commette tanti errori e le bergamasche tornano sotto (21-19). La Igor si porta sul 24-21, Bergamo pareggia a quota 24, salva 5 set point e poi chiude sul 28-26. La Igor parte forte anche nel 2° set, va sul 7-3 con Mims e Aleksic e poi sull’11-4. Le orobiche provano a reagire ma Novara vince il parziale (25-10). Nel 3° set la Igor si porta sul 15-8 ma Bergamo accorcia. Le lombarde non riescono a ricucire lo strappo e Novara chiude sul 25-21. Parità fino a quota 21 nel 4° parziale, poi Bergamo piazza lo scatto decisivo e vince il set 25-22. Si va al tie break, Novara ha la meglio.

BERGAMO-IGOR NOVARA 2-3 (28-26, 10-25, 21-25, 25-22, 15-17).

F.D’E.