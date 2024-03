Bergamo-Busto Arsizio un derby per la salvezza

La Volley Bergamo e la Uyba Busto Arsizio si giocano una gran fetta di salvezza. Il PalaFacchetti di Treviglio ospiterà infatti domani alle 17 uno di quei match che può valere veramente un’intera stagione per due squadre che stanno lottando per non retrocedere.

La situazione di classifica, a tre giornate dal termine, vede impegnate la Volley Bergamo, penultima con 15 punti ma con un match da recuperare (contro Trentino), Cuneo, terzultima con 18, e Busto Arsizio, quartultima con 21 punti, in una lotta a tre per definire chi andrà a far compagnia in A2 ad una Itas Trentino, ultima con 7 punti, vicina alla retrocessione.

Con 12 punti a disposizione, tutto può accadere. Visto il calendario, le bergamasche devono puntare al bersaglio grosso nel derby contro le farfalle. "Questo è il momento di ricordarci chi siamo, da dove arriviamo e dove vogliamo andare, perché questa società ha radici profonde che hanno contribuito a segnare la storia della pallavolo italianae ora dobbiamo saper reagire - dice l’amministratore unico Andrea Veneziani -. Ci attendono quattro partite in cui il dna del Volley Bergamo dovrà fare la differenza. Per questo chiamo a raccolta tutti noi, Bergamo, Treviglio, la Nobiltà Rossoblù e i tanti appassionati che ci hanno accompagnati durante il viaggio della prima stagione al PalaFacchetti: difendiamo insieme la Serie A1".

Ma anche la Uyba del neo tecnico Enrico Barbolini, subentrato in settimana a coach Cichello silurato dalla società, ha bisogno almeno… di un punticino per scacciare le streghe. "E’ arrivato il momento di giocarci il nostro campionato - dice la giovane schiacciatrice della Uyba Rebecca Piva -, sia domani a Bergamo sia sabato prossimo a Trento ci confronteremo con avversarie di livello pari o simile al nostro. E’ l’occasione di far vedere l’atteggiamento giusto e di spingere tanto dal punto di vista tecnico-tattico".

Fulvio D’Eri