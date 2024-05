Bergamo arriva Strubbe. Piani? Si può fare

La Uyba Busto Arsizio punta su Obonna mente la Volley Bergamo annuncia l’acquisto della tedesca Strubbe e sarebbe vicinissima a firmare con la Piani. Al posto di Martina Bracchi, ormai in procinto di accasarsi a Cuneo, la Uyba del neo coach Gianni Caprara avrà nel ruolo di opposta Josephine Obossa, classe 1999, che proverà a far valere le sue indubbie doti e a sbocciare definitivamente dopo aver fatto parte della rosa della Vero Volley Monza in A1 quattro stagioni fa. Il primo colpo di mercato della Volley Bergamo di coach Carlo Parisi è la ventiduenn centrale tedesca Monique Strubbe, campionessa di Germania in carica, alta un metro e ottantotto centimetri e nazionale tedesca dal 2021. Con la maglia dell’Allianz MTV Stuttgart ha vinto, nella stagione appena conclusa, tutte le competizioni a cui ha partecipato: oltre allo Scudetto, anche la Supercoppa e la Coppa di Germania. Ma il colpaccio la Volley Bergamo lo starebbe mettendo a segno senza troppi clamori: mancherebbe infatti solo la firma affinché la fortissima opposta Vittoria Piani, classe 1998 e in forza alla corazzata Conegliano, vesta i colori di una delle società più prestigiosi d’Italia. Fulvio D’Eri