Benemerenza civica alla “voce dell’Adda”

La benemerenza civica al custode e voce dell’Adda. Il sindaco di Paderno d’Adda lunedì sera assegnerà la benemerenza civica a Fiorenzo Mandelli, 73enne originario di Concorezzo che abita a Mezzago. Dal 2006 si prende cura gratuitamente dei luoghi simbolo della Valle dell’Adda, ne custodisce e ne tramanda la storia, li rende fruibili, accoglie i visitatori. Prima si occupava del santuario della Madonna della Rocchetta di Paderno d’Adda, costruito nel 1397, che sorge su uno sperone di cinquanta metri a picco sull’Adda, su cui, nel corso dei secoli, hanno trovato posto anche un monastero e un fortino. È stato lui a sistemare uno per uno i 178 ripidi gradini che bisogna quasi scalare per raggiungere il luogo da cui Leonardo da Vinci ha tratto ispirazione per dipingere gli sfondi di alcuni suoi capolavori, come la Monnalisa e la Vergine delle rocce. Ora invece si occupa della chiesetta di Santa Maria Addolorata, sempre lungo il Naviglio di Paderno, a valle del ponte San Michele, vicino alla Diga vecchia. Lì Fiorenzo, che nel 2018 è stato nominato cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, si presta come cicerone a turisti, visitatori e passanti. Domani l’onorificenza civica. D.D.S.