Battere l’Itas Trentino e pareggiare i conti

Grande attesa all’Opiquad Arena per gara-4 della semifinale scudetto in programma alle 20.30. La Mint Vero Volley Monza ospita i campioni d’Italia dell’Itas Trentino con il chiaro obiettivo di batterli per giocarsi poi la qualificazione alla bella domenica in trasferta.

Quello che sembrava fino allo scorso weekend un pallido miraggio è diventato qualcosa di più concreto per i brianzoli che per la prima volta nella loro storia hanno espugnato la “Il T Quotidiano Arena” al tie-break di gara-3 tornando addirittura in corsa per il passaggio del turno. Alessandro Michieletto e compagni restano favoriti e hanno la consapevolezza di essere al secondo match point con l’eventualità di averne un terzo tra le mura amiche (tra l’altro quest’anno non hanno mai perso due volte di fila) ma la formazione del Consorzio ha sempre dato il meglio quando non aveva niente da perdere.

Coach Massimo Eccheli, che ha fatto saltare il banco schierando Eric Loeppky al posto di Arthur Szwarc, potrebbe riproporre lo stesso schieramento anche se alla vigilia ovviamente non lo ha svelato: "Dovremo essere bravi a focalizzarci su di un punto alla volta, dando il massimo che abbiamo. Non possiamo pensare a lungo termine, ma dobbiamo essere in grado di dare il 100% in ogni momento. Questo sarà l’aspetto fondamentale del match, al di là di tutti i cambiamenti o meno che ci sono stati e che ci potrebbero essere a livello tattico".

Dall’altra parte in panchina ci sarà ovviamente l’ex Fabio Soli, esonerato tre anni e mezzo fa prima che iniziasse proprio l’avventura di Eccheli da capo allenatore: "Affrontiamo questa trasferta con una duplice consapevolezza: le difficoltà che incontreremo e gli strumenti in nostro possesso per affrontarle - ha sottolineato il coach di Trento -. Con il modulo a tre schiacciatori la Mint pratica, infatti, un gioco efficace ed equilibrato in entrambe le fasi e può permettersi di affrontare alcune rotazioni di ricezione con quattro elementi invece che i classici tre. Dal canto nostro, abbiamo avuto tre giorni per recuperare le energie e prepararci a quella che ci aspettiamo essere una vera e propria battaglia sportiva".

A livello di formazione meno dubbi per gli ospiti che dovranno ancora fare a meno di Riccardo Sbertoli. L’esperto palleggiatore della Nazionale ha tolto il tutore alla mano ma dovrà ancora lasciare il posto a Alessandro Acquarone, in difficoltà domenica scorsa dopo una serie di belle prestazioni. La bella notizia per Soli è che Rychlicki sta bene: l’uscita dal campo zoppicante nel quarto set di gara-3 aveva fatto tremare tutto il Trentino ma alla fine si è trattato solo di crampi. Monza insomma se vorrà continuare a cullare sogni di scudetto dovrà vincere contro quella che finora è sembrata la squadra più accreditata per la vittoria del tricolore. Nel settore giovanile da segnalare i trionfi dell’Under 17 maschile e dell’Under 16 femminile che si sono aggiudicati i titolo territoriali di categoria.