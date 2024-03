Banda di vampiri di gasolio in un’azienda agricola. Giorni fa un colpo analogo

Vampiri di gasolio in azione in un’azienda agricola di San Giorgio Lomellina. Il furto di circa mille litri di carburante è stato denunciato alla locale Stazione dei carabinieri dal legale rappresentante della società, un 59enne che non ha più trovato i fusti e altro materiale. Molto probabilmente il colpo è avvenuto nella nottata di martedì 26, quando la banda si sarebbe introdotta nell’azienda scavalcando la recinzione. Una volta all’interno, avrebbero forzato il lucchetto del cancello d’ingresso del magazzino per rubare quello che hanno trovato. Il furto arriva a una decina di giorni di distanza da un colpo analogo compiuto ai danni di un’azienda agricola di Tromello.