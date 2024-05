Banco e farmacia. I profili per Coop

Banconisti, venditori, farmacisti, responsabili di negozio. Nella sezione “lavora con noi“ di Coop si scoprono le posizioni aperte: per candidarsi basta digitare il sito internet www.coop.it nello spazio dedicato agli annunci e scegliere l’area territoriale di interesse. Per la Lombardia si contano una ventina di opportunità, con profili, competenze e caratteristiche che abbracciano diversi settori. Se, dopo averle lette con attenzione, si ritiene di essere idonei alle richieste e la presentazione risulta di interesse si può compilare il modulo online oppure inviare la propria candidatura spontanea per entrare a far parte del gruppo presente nella regione con 88 punti vendita, 74 supermercati e 14 ipermercati in cui lavorano più di 4.300 dipendenti.

A Busto Garolfo, in provincia di Milano, a pochi chilometri da Legnano, Coop cerca un addetto alla stazione di servizio Enercoop, la stazione di carburanti: è richiesta la disponibilità a lavorare su turni e al lavoro domenicale e festivo. Formazione: diploma di scuola secondaria o qualifica professionale. In provincia di Pavia gli annunci interessano un addetto alla vendita per la gastronomia in città e uno per la macelleria nel punto vendita di Voghera. Anche in questo caso conta la disponibilità nei festivi. Addetti vendita sono richiesti anche a Brescia e in provincia (Saiano). A Varese c’è spazio invece per i farmacisti da inserire nel Corner Salute del supermercato cittadino: il profilo ideale ha una laurea in farmacia o chimica e tecnologie farmaceutiche ed è iscritto all’Ordine dei Farmacisti. Coop cerca anche figure da inserire come responsabili di negozio in provincia di Varese e di Milano e come responsabili del reparto “freschissimi“.