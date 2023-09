Autostrada A4, paura per un’auto in fiamme: traffico in tilt tra Capriate e Cavenago

Cavenago (Monza) – Traffico in tilt nella serata di oggi domenica 10 settembre sull’autostrada A4, tra le uscite di Capriate e Cavenago, a causa di un veicolo in fiamme. Sulla carreggiata verso Milano intorno alle 19 si sono creati oltre 4 chilometri di coda, con la circolazione bloccata per consentire le operazioni messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco.

Nella serata di una giornata già molto complicata a causa dei rientri degli ultimi vacanzieri, il tratto di autostrada A4 tra la provincia di Bergamo e quella di Monza è rimasto bloccato per alcune ore a causa di un’auto che è improvvisamente andata in fiamme.

Fortunatamente il conducente del veicolo è riuscito ad accostare sulla corsia d’emergenza prima che che le fiamme avvolgessero le lamiere e ad allontanarsi. Al momento non risultano feriti, nè intossicati.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il fuoco e le pattuglie della polizia stradale per regolare il traffico, già molto inteso. Per consentire le operazioni la prima corsia è stata chiusa, creando così una strozzatura che ha bloccato la circolazione.