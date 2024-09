Autofficina in fiamme. Danni ingenti

Il violento rogo è scoppiato mercoledì sera a Barbata, poco dopo le 22, nella zona artigianale di via Leonardo da Vinci. Le fiamme hanno bruciato diverse auto e pneumatici nell’area di vendita gestita da due uomini di origine marocchina. Secondo una prima ricostruzione l’incendio è partito internamente all’officina dove sono bruciate quattro vetture. Le fiamme da qui si sono propagate all’esterno distruggendo numerosi pneumatici e altre due auto. Non intaccate la zona della concessionaria e quella dell’ esposizione auto. Danni alla copertura dell’officina. Il bilancio dei danni al momento è provvisorio, ma da una prima stima si parla di diverse migliaia di euro.

I vigili del fuoco stanno verificando se possa essere di natura dolosa: ancora non sono chiare le cause che hanno innescato le fiamme. Secondo uno dei titolari, all’origine potrebbe essere stato un corto circuito scaturito da una centralina delle vetture o dell’impianto elettrico della struttura. Scattato l’allarme sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Romano di Lombardia, una dalla centrale di Bergamo, da Treviglio, Dalmine, Chiari e Palazzolo. I pompieri hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme. L’operazione è terminata intorno alle 5 di ieri mattina.

Sul posto anche un’ambulanza che non è però intervenuta per prestare soccorso, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto anche una volante della Polstrada di Treviglio oltre ai proprietari della rivendita e dell’officina, subito accorsi quando è scoppiato il rogo. Ieri mattina l’area della rivendita è stata delimitata e posta a sequestro penale dal Comando provinciale dei vigili del fuoco per poter effettuare accertamenti. F.D.