Auto fuori strada. Un giovane in ospedale e quattro illesi

Una scena impressionante, ma gli occupanti del veicolo che nella notte tra venerdì e sabato è finito fuori strada ed è finito, incastrandosi, in una scarpata sono usciti pressoché illesi dall’abitacolo. L’allarme è scattato attorno alle 3 a Fenegrò, lungo la Provinciale 32. Il conducente della vettura, 54 anni, e i tre passeggeri tra i 18 e i 19 anni se la sono cavata. Per il recupero del veicolo sono intervenuti i vigili del fuoco di Como e di Varese con un’autogru. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso verifiche. Sempre nella notte ricoverato in ospedale per accertamenti un ragazzo di 26 anni che, per cause ancora al vaglio, ha perso il controllo dell’auto a Fagnano Olona. Il veicolo è andato a schiantarsi contro l’ingresso di un esercizio pubblico.