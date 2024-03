Attenti a Ghisalberti dopo il primo trionfo. E domani si replica Ilaria Ghisalberti conquista la sua prima vittoria in carriera sulla Coppa Europa di sci, dominando il gigante femminile in Norvegia. La carabiniera di Zogno si distingue per il suo perfetto feeling con la neve, ottenendo un importante balzo in classifica.ieri Ghisalberti si piazza al quinto posto, difendendosi bene. Prossimi appuntamenti con due slalom a Norefjell e le finali di Coppa Europa a Hafjell e Kvitfjell.