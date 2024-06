Atalanta-Pasalic, amore infinito: rinnovo fino al 2028

Prima le meritate vacanze, poi il rinnovo del contratto con l’Atalanta fino al 2028. Mario Pasalic (nella foto) lunedì sera ha concluso una stagione per lui positiva giocando il primo tempo contro l’Italia, a Lipsia, prima di essere sostituito nell’intervallo. Dalla panchina, nella ripresa, il numero 8 atalantino ha vissuto la speranza della qualificazione dei croati dopo il gol di Modric fino alla rete al fotofinish di Zaccagni a infrangere tutte le speranze dei biancorossi al fischio finale. Delusione cocente, che ora SuperMario smaltirà in vacanza. Al rientro a Bergamo, da metà luglio, lo attenderà la trattativa per il rinnovo del contratto con la Dea dove milita dal luglio 2018. In sei stagioni in nerazzurro, per lui, 251 presenze e 53 gol, con 196 presenze e 44 gol in serie A, nell’ultima stagione 50 presenze con 8 gol (inclusa quella del 3-0 a Liverpool) con 34 gare e 6 gol in serie A.

Il centrocampista croato classe ‘95 nell’estate 2020 aveva firmato un quinquennale con la Dea, fino al 2025, adesso allungherà fino al 2028 con adeguamento dell’ingaggio. Legandosi di fatto alla squadra bergamasca quasi fino al termine della carriera. "Pasalic ha ancora un anno di contratto con l’Atalanta, è molto contento perché si trova bene - ha confermato a TMW il suo agente Marko Naletilic - e non vede l’ora di giocare anche la Supercoppa contro il Real Madrid. Siamo in trattativa con l’Atalanta con cui abbiamo un ottimo rapporto con la società e non credo che ci saranno problemi. Il ragazzo piace a molti, però all’Atalanta è molto contento e gli vogliono tutti bene. L’Atalanta è assolutamente in vantaggio. Credo che la storia continuerà a lungo senza problemi".

Proseguono i contatti con il Galatasaray intanto per Niccolò Zaniolo, giocatore che piace molto all’Atalanta ma solo alle sue condizioni economiche: ovvero un prestito oneroso con diritto facoltativo di riscatto tra un anno, ad una cifra intorno ai 15 milioni. Il 25enne attaccante spezzino vuole assolutamente tornare nella nostra serie A dopo due stagioni non facili in Turchia e poi in Premier League con l’Aston Villa.

Fabrizio Carcano