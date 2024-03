Assistenti nelle Rsa. Opportunità per i giovani

Asa, 3 posti. Requisiti: qualifica Asa, disponibilità immediata, patente B, conoscenza italiano; Mansione: assistenza socio-sanitaria in una Rsa; Contratto: tempo indeterminato. Disponibilità notturni e festivi; Sede di lavoro: Brescia; Candidature: inviare curriculum firmato a personale@villadisalute.it e in copia a ci-brescia@provincia.brescia.it; codice 37728. Manovale di magazzino, 1 posto. Requisiti: gradita esperienza con muletto, residenza Capriolo e comuni vicini; Mansione: scarico camion, spostamento dei materiali nelle aree predisposte, predisposizione metalli per cernita, triturazione, fusione e pesa; Contratto: tempo indeterminato; Sede di lavoro: Capriolo; Candidature: inviare curriculum in pdf a ci-palazzolo@provincia.brescia.it; codice 38533.

Assemblatore, 1 posto. Requisiti: massimo 29 anni; Mansione: assemblaggio manuale di serrature con avvitatori ad aria e collaudo; Contratto: tirocinio 6 mesi e poi apprendistato; Sede di lavoro: Sarezzo; Candidature: cv in pdf all’indirizzo email ci-sarezzo@provincia.brescia.it; codice 38693.