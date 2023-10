Assemblatori e cablatori apparecchiature elettriche

Addettoa a funzioni di segreteria, 1 posto. Sede di lavoro: Appiano Gentile; Requisiti richiesti: preferibile nella mansione e nel settore, preferibile diploma di scuola superiore, buona conoscenza del pc e del pacchetto office in particolare excel, buona conoscenza della lingua inglese; Contratto: tempo determinato di 12 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; Codice: 17629: Per candidarsi inviare curriculum a preselappiano@provincia.como.it. Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche, 2 posti. Sede di lavoro: Cantù; Requisiti: pat. b automuniti, diploma in elettronica - elettrotecnica, preferibile esperienza; Codice: 17632; Per candidarsi inviare curriculum a preselca@provincia.como.it