Assalto al ristorante. Svuotano la cassa e spariscono nel nulla

Banditi hanno preso d’assalto il ristorante I Mo, in via Griffini, mercoledì pomeriggio. Ad accorgersi del furto sono stati i titolari, arrivati intorno alle 18 per preparare il ristorante per l’apertura serale. Quando i primi sono stati sul posto hanno trovato la porta d’ingresso aperta e forzata. All’interno del ristorante tutto era in ordine, a eccezione della cassa che i ladri avevano aperto e svuotato. All’interno, fatti i conti, c’erano circa duecento euro di fondo cassa che erano spariti. Il ristorante è dotato di telecamere di video sorveglianza. Del furto è stato avvertito il commissariato che ha inviato due agenti per verificare quanto successo. Agli agenti sono state fornite anche le immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza dove si vedrebbero un paio di ladri penetrare e prendere i soldi. Probabilmente i ladri erano due.