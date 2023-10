Pioggia di donazioni per Arwen, il cane paralizzato dopo una caduta sul Resegone

Lecco – È stata salvata due volte Arwen, una femmina di lupo cecoslovacco caduta in un dirupo domenica sul Resegone: la prima grazie all’intervento del suo padrone, Luca Michele Locatelli di Ambivere, in provincia di Bergamo, che è riuscito a trarla in salvo, la seconda grazie a centinaia di persone che hanno aderito alla raccolta fondi organizzata via social, raccogliendo in poche ore i 17mila euro che servivano per garantire le cure all’animale.

Nell’arco di un paio di giorni sulla piattaforma “Gofundme” sono arrivati oltre 23mila euro e Luca ha deciso di ringraziare la generosità della rete. "Ringrazio di cuore tutti gli angeli che hanno donato anche solo 1 euro o un minuto del loro tempo per aiutare me e la mia Arwen. La raccolta ha raggiunto ben più di quanto sperato e questo dovrebbe bastare anche a coprire le spese della fisioterapia - spiega -. Grazie all’interesse di tante persone ho potuto porre l’accento sulla mancanza di una “mutua canina” e sui costi irragionevoli che ha la loro sanità. Fare i debiti per curarsi e curare non dovrebbe e non deve esser normale. Lascerò la raccolta aperta data l’enorme risonanza che sta creando e tutto ciò che avanzerà verrà donato o a qualche canile, o a qualche fondo di cure canine, se ne esistono, o a qualche fondo per la ricerca sulle malattie".

Adesso per Arwen si annunciano settimane e mesi di cure: il cane in seguito alla caduta ha riportato traumi gravissimi ed è completamente paralizzato. "Riesce e muovere solo il collo. Una risonanza magnetica ha evidenziato un’ernia del disco di origine traumatica che le bloccava il regolare flusso di midollo. È stata operata d’urgenza. Il peggio sembrava passato, e lei da guerriera sembrava potercela fare. Purtroppo dopo un paio di giorni la situazione è precipitata ulteriormente perché nonostante muovesse le zampe davanti, la sensibilità profonda alle gambe posteriori, completamente paralizzate, è sparita e dopo un ulteriore risonanza magnetica e intervento d’urgenza è stata evidenziata una mielomalacia degenerativa. Praticamente in seguito al fortissimo shock subito il midollo sta “morendo”. Non esistono cure e non esistono risposte certe. Non so se riuscirà mai a camminare di nuovo, solo con la terapia di recupero in camera iperbarica forse riusciranno a far qualcosa. Arwen è ora in cura presso la clinica specialistica San Michele di Lodi".