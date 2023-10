Cane paralizzato dopo una caduta, padrone organizza raccolta fondi: “Aiutatemi a salvare Arwen”

Muove solo il collo e le zampe posteriori. Si chiama Arwen, come la principessa elfica del Signore degli Anelli, ed è una femmina di cane lupo cecoslovacco. È rimasta paralizzata dopo essere precipitata da oltre dieci metri durante una camminata sul monte Resegone, tra le provincie di Bergamo e Lecco. E adesso ha bisogno di cure.

Il suo padrone, Luca Locatelli, un trentunenne di Ambivere, ha salvato l’animale dal burrone dove era caduto e l’ha portato in una clinica veterinaria di Lodi, dove l’hanno stabilizzate. Ma ora, ha spiegato il giovane, Arwen muove solo il collo e le zampe posteriori, per il resto è paralizzata e ha un polmone perforato.

Per questo ha organizzato una raccolta di fondi sulla piattaforma online “GoFoundMe” – a questo link – per poterla curare. "Le spese mediche purtroppo sono ingenti e stanno diventando insostenibili. Nei soli primi tre giorni il conto della fattura era di oltre 6 mila euro. Io voglio solo salvare il mio cane. Voglio solo che torni a camminare e a poter correre con me in montagna come ama fare. Sono devastato”.

Per fortuna, in molti hanno già risposto: Luca è riuscito a raccogliere circa 11 mila euro. Ora spera che altri si aggiungano, così da dare ad Arwen un futuro un po’ più felice e in salute.