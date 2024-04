Arturi ai saluti, il Geas ammaina la sua bandiera

Dopo il colpaccio esterno in gara 1 a Campobasso grande occasione per il Geas Sesto San Giovanni per provare a rimettere piede in semifinale ancora una volta nella Serie A italiana, come nella passata stagione.

Le rossonere quest’oggi alle 18 scendono in campo al PalaNat dopo la battaglia da due tempi supplementari vinta in Molise pochi giorni fa e vogliono provare a chiudere la questione subito approfittando del fattore campo.

L’Allianz prova a ripartire dalla ’’doppia doppia’’ di Tinara Moore grande protagonista con 18 punti (6 degli ultimi 8 nel secondo overtime) e 10 rimbalzi, oltre alla miglior realizzatrice Dotto che ha segnato 24 punti. "Sappiamo che a Sesto non ci aspetterà nulla di facile - dice la coach Cinzia Zanotti - però siamo contente ovviamente di aver conquistato il primo round in una vera e proprio partita da playoff che è stata una battaglia".

Sarà anche un’occasione speciale in casa Geas perchè la società sestese all’intervallo ha organizzato una premiazione speciale per la sua capitana Giulia Arturi alla sua ultima stagione in attività prima del ritiro.

La play del 1987 ha fatto il suo esordio addirittura nella lontana stagione 2005-2006 ai tempi della Serie A2 ed ha sempre militato nel Geas lungo tutto la sua carriera diventando davvero un simbolo della società.

S.P.