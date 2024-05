Da un quartiere all’altro sempre nel verde, aperta l’area del Parco Ovest

Bergamo, 27 maggio 2024 – Un’area ricca di biodiversità, con oltre 36,5mila metri quadrati di aree incolte, 28mila mq di prato, 22mila di boschi pre-esistenti, altri 19mila di nuovi imboschimenti, 5600 mq di altre funzioni, come orti pubblici che saranno messi a bando nelle prossime settimane, che rende Bergamo una città sempre più verde e attenta all’ambiente.

È stata aperta la grande area verde del Parco Ovest nel quartiere cittadino di San Tomaso de’ Calvi. I lavori sono stati ultimati per rendere pubblica una zona di oltre 111mila metri quadrati, uno spazio che collega il quartiere con Colognola e il Villaggio degli Sposi. Il Comune di Bergamo ha lavorato a lungo per mettere a dimora 2.187 piante forestali, ben 311 ulteriori alberi e 366 nuovi arbusti.

Non solo. Il grande parco, fino a qualche mese fa di proprietà privata e che si trova a ridosso dell’area ex Gres, è percorribile attraverso un lungo percorso ciclopedonale che fa da cerniera tra via Tobagi e via Rampinelli, i due principali ingressi del parco, superando la cesura della circonvallazione cittadina attraverso una passerella ciclopedonale dal grande effetto architettonico. Il parco è stato realizzato nell’ambito dell’operazione urbanistica di Parco Ovest 1, un’ampia area che prevede la realizzazione di nuove residenze costruite per una buona parte su quello che era il grande piazzale di stoccaggio dei tubi dell’ex Gres, oggetto di scavi per realizzare le future fondazioni degli edifici previsti dal Pgt 2010. Questa grande area sarà presto collegata a un altro spazio verde di oltre 80mila mq, ovvero il cosiddetto Parco Ovest 2, che si trova oltre la ferrovia.