Bergamo, dopo la grandine arriva il doppio arcobaleno: spettacolo in Valcalepio

Bergamo – Dopo la violenta grandinata è arrivato uno spettacolare doppio arcobaleno sulla Bergamasca. Nel tardo pomeriggio di oggi lunedì 1 aprile sulla provincia di Bergamo, soprattutto sulla Bassa e nella zona ovest, si è abbattuta una tanto violenta quanto rapida grandinata.

In pochi minuti le strade e i campi si sono imbiancati, trasformando il paesaggio in una cartolina invernale. La breve “tempesta di ghiaccio” non ha causato gravi danni: alberi caduti e tetti scoperchiati si sono registrati invece a causa delle forti raffiche di vento.

Subito dopo la grandine, il cielo si è improvvisamente schiarito, rivelando in alcune zone uno spettacolare arcobaleno. Che in alcune zone dell’hinterland bergamasco era visibile in tutta la sua interezza. Addirittura, dalla Val Calepio sono arrivate immagini di un arcobaleno doppio.