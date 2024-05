Bergamo, orrore in appartamento: trovato un cane morto, legato al calorifero con una catena

Bergamo – Legato al calorifero con una catena, in un appartamento in pessime condizioni igieniche. Morto.

Così gli agenti della polizia locale di Bergamo hanno trovato il corpo di un cane, in uno stabile di via Codussi, in seguito a una segnalazione. Un cittadino ha telefonato infatti per segnalare un forte odore proveniente da un appartamento dal quale, fino a qualche giorno prima, proveniva il latrato di un cane. Ma ora il cane aveva smesso di abbaiare e l’appartamento risultava disabitato.

La pattuglia della polizia locale, arrivata all’appartamento accompagnata dai vigili del fuoco, ha trovato il corpo del cane, ormai deceduto e legato con una catena a un calorifero. L’appartamento era in condizioni definite “rivoltanti”, in stato di grave carenza igienica, con circa 150 pannolini sporchi a terra, cibi mal conservati e rifiuti ovunque.

L’occupante dell’appartamento è stato identificato in L. O., 27enne con precedenti per abbandono di minori. L’uomo è stato denunciato per maltrattamento di animali con l’aggravante della morte in seguito a maltrattamento.