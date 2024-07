Bergamo, la piccola Anna Greco muore a sei mesi. A febbraio era rimasta coinvolta in un incidente

Bergamo – Aveva solo sei mesi Anna Greco. Uno scricciolo. È morta mercoledì all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era ricoverata a seguito dell’incidente avvenuto domenica 25 febbraio a Strozza, in Valle Imagna.

Sulla provinciale viaggiava una Opel condotta da un giovane di 22 anni. Sulla Fiat Tipo la famiglia residente a Fontanella, nella Bassa Bergamasca. Papà Franco, mamma Antonella e la loro Anna. Le auto dopo lo schianto avevano preso fuoco, ma gli occupanti erano scesi in tempo. La piccola (che allora aveva un mese e mezzo) era stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale cittadino. Durante questi mesi di ricovero la piccola ha avuto alti e bassi fino a quando mercoledì non c’è stato più nulla da fare: il suo cuoricino si è arreso.

"C’è una piccola stella in cielo che brilla” recita il necrologio che annuncia i funerali in programma sabato alle 10 alla parrocchia di San Cassiano a Fontanella. I genitori della piccola Anna hanno voluto ringraziare medici e infermieri del Papà Giovanni XXIII per le “amorevoli cure prestate”.

Il sindaco di Fontanella, Mauro Brambilla, ha dichiarato il lutto cittadino per il giorno dei funerali.