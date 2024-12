Bergamo, addio ad Angelo Bendotti: lo storico della Resistenza morto a 83 anni

Bergamo, 23 dicembre 2024 – Lutto nel mondo della cultura: è morto Angelo Bendotti, presidente dell’Istituto Bergamasco per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea (Isrec).

Bendotti aveva 83 anni ed era una figura molto conosciuta tra gli appassionati della storia della Resistenza in provincia di Bergamo negli anni della guerra civile, tra l’8 settembre 1943 e la fine della Seconda Guerra Mondiale. Il funerale civile sarà celebrato il 26 dicembre.

Lo scorso novembre aveva presentato il suo ultimo libro ‘Stasera mi fucileranno – Giorgio Paglia 1922 1944’, nel quale ricostruiva trame e collegamenti, rivelando "lacune, interdizioni e silenzi" che hanno finora accompagnato l’arresto e la morte di Giorgio Paglia.

Appena si è diffusa la notizia, i social si sono riempiti di messaggi di affetto e cordoglio. “Angelo Bendotti, storico, presidente dell'Isrec, figura di primo piano in campo culturale, da sempre impegnato nella sinistra bergamasca, nostro socio e caro amico non è più tra noi. Tutta la nostra Mutuo Soccorso esprime dolore e vicinanza alla famiglia. Che la terra ti sia lieve Angelo”, ha scritto l’associazione su facebook.

Ricordi da chi lo conosceva, come Armando: “Tenace lo era di sicuro, forse antipatico a tanti anche. Di sicuro Angelo Bendotti non si lasciava scappare nulla e il lavoro di ricostruzione e approfondimento arrivava anche a procurargli qualche guaio, perché nessun dettaglio poteva essere trascurato”. E Rita: “Mancherà a noi antifascisti e dll’Anpi. Tutto il suo lavoro di ricerca ce lo lascia in eredità sui suoi molti libri. Grazie di essermi stato Compagno ed Amico”.

Poi Anna: “Una notizia che mi pietrifica. Avrei tanto voluto sentire Angelo Bendotti presentare il suo ultimo lavoro su Giorgio Paglia ad Alzano, ma non ci sono riuscita. Avrei voluto ringraziarlo personalmente per avermi inviato il suo saggio su Fenoglio. Un'attenzione che mi aveva commossa. Pur non conoscendomi, aveva colto il mio interesse per questo grande autore e mi aveva spedito il libro. Ogni volta che ho assistito ad un suo intervento, ne sono uscita arricchita e spronata a cercare, leggere, informarmi. Uno Storico vero". E Cris: “Angelo Bendotti, per anni mente e cuore dell'Istituto Bergamasco per la storia della resistenza e dell'età contemporanea. Fine studioso, attento testimone del Novecento, raccontavi la storia con pacatezza e chiarezza. Un grazie di cuore per la tua presenza e le tue testimonianze”.