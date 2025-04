Donna trovata morta sotto un ponte sul greto del Serio: la procura indaga per omicidio volontario

Bergamo, 7 aprile 2025 – Per poter eseguire tutti gli accertamenti necessari per arrivare a una soluzione del giallo, la Procura di Bergamo ha aperto un fascicolo per omicidio volontario dopo il ritrovamento, ieri mattina, del cadavere di una donna nel greto del fiume Serio ad Alzano Lombardo. I carabinieri avevano già riferito ieri che sul corpo "non sono stati riscontrati segni di una morte violenta" e che le indagini proseguono comunque per "escludere eventuali cause esterne".

Il ritrovamento

Secondo i primi accertamenti la donna, non ancora identificata, aveva tra i 30 e 35 anni. Il corpo, parzialmente svestito, era riverso sul greto del fiume Serio, in una parte secca, appoggiato sui sassi, sotto il ponte che sovrasta il fiume, all’altezza di via Guglielmo d’Alzano, in corrispondenza della strada provinciale 35. Una zona di passaggio, tra ciclisti (nelle vicinanze si trova la pista che porta a Clusone) e gli amanti della camminata. E qui che domenica mattina intorno alle 11 un passante ha notato il corpo e ha chiamato i carabinieri della locale stazione, a cui si sono aggiunti i colleghi del Nucleo investigativo di Bergamo coordinati dal pm di turno Giulia Angeleri, sul posto. La donna non aveva documenti per poter risalire alle generalità. Nessun riscontro, per ora, con le denunce di persone scomparse.

Le condizioni del corpo

Il corpo si presentava parzialmente svestito e ad una prima ricognizione esterna non sono stati riscontrati segni riconducibili a una morte violenta. Elementi importanti per indirizzare le indagini, coordinate dalla Procura, potrebbero arrivare dall’autopsia in programma mercoledì mattina alla camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Certo, tra i misteri, anche il luogo dove è stato rinvenuto il cadavere. Sotto un ponte, nella zona di sole pietre, visto che in questi giorni il Serio ha poca portata d’acqua. Potrebbe essere stato abbandonato lì, non certo trascinato dalla corrente, vista la scarsità della portata.