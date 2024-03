Allianz per il secondo posto, Busto per la salvezza

Quattro anticipi con tre lombarde in campo per la la dodicesima e penultima giornata di regular season in Serie A1. Ad aprire il sabato sarà alle ore 17 tra le mura amiche sarà l’Allianz Vero Volley Milano, impegnata con il Bisonte Firenze in un incontro con in palio ancora punti importanti nella corsa al secondo posto.

La formazione del Consorzio è scivolata alle spalle della Savino del Bene Scandicci, ma può ancora sperare di operare il controsorpasso e riprendersi così il vantaggio del fattore campo in una teorica semifinale. L’impegno più importante però sarà quello di martedì, a Istanbul, nel ritorno della semifinale di Champions League contro il Fenerbahce, battuto con un roboante 3-0 l’andata.

Per questo coach Marco Gaspari potrebbe optare per un turnover massiccio, anche se resta concentrato su oggi: "E’ una partita in cui l’obiettivo rimane inevitabilmente quello delle precedenti gare: vincere per consolidare almeno il terzo posto. Dobbiamo dare continuità a quanto visto nelle ultime partite, dove siamo state più ordinate, attente e continue. Firenze è in un buon momento, dopo la vittoria per 3-0 contro Chieri in trasferta; sono una squadra che se riesce a ricevere bene riesce ad attaccare giocando in rapidità. Dobbiamo affrontarla bene sia per la classifica che per approcciare bene la Semifinale di Champions".

Alle 18 sarà la volta della Trasportipesanti Casalmaggiore che dovrà portare a casa i tre punti per restare virtualmente in corsa per i playoff. L’avversaria sarà proprio una delle squadra che la precedono in classifica, ovvero la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, distante sei lunghezze al pari di Aeroitalia Smi Roma e Wash4green Pinerolo. "Ci servirà l’aiuto del nostro pubblico che ci ha dato una grande spinta sia per far bene contro Conegliano, sia per riuscire a strappare una vittoria contro Milano. Abbiamo bisogno di un PalaRadi infuocato", ha dichiarato alla vigilia Elena Perinelli.

Alle 18.30 infine toccherà all’Uyba Volley Busto Arsizio fare visita alla già retrocessa Itas Trentino.

Alle farfalle basterà ottenere un punto per assicurarsi matematicamente la salvezza con un turno di anticipo, come sottolineato da Martina Bracchi: "La vittoria su Bergamo ci ha concesso di lavorare con serenità durante la settimana: sappiamo che la salvezza non è ancora matematica e quindi andiamo a Trento concentrate per fare l’ultimo passo necessario per conquistare il nostro obiettivo".

In vetta la Prosecco Doc Imoco Conegliano con i suoi 69 punti ha un passo diverso dalle altre ma i playoff possono sempre riservare sorprese.

Andrea Gussoni