Allianz Geas alla prova Venezia

Domani si accenderanno i riflettori sulla Final Four di Coppa Italia, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di basket femminile. La Allianz Sesto San Giovanni è pronta a scendere in campo alle ore 17 nella prima semifinale contro la Reyer Venezia, una squadra che parte con i favori del pronostico ma che dovrà affrontare un avversario tutt’altro che facile da superare. Nonostante Venezia sia considerata la superfavorita per la conquista del trofeo, è bene non dimenticare che si gioca in gara secca e che la squadra allenata da Cinzia Zanotti ha già dimostrato in questa stagione di poter tenere testa a qualsiasi avversario. Tra i successi più significativi delle ragazze di Sesto San Giovanni, spicca la vittoria nei quarti di finale contro La Molisana Campobasso e il prestigioso successo ottenuto contro la Famila Schio. Alle 19.15, invece, sarà il momento della sfida tra le tricolori della Famila Wuber Schio e la sorprendente Passalacqua Ragusa, che ha guadagnato l’accesso a questa fase della competizione eliminando la Virtus Bologna di Cecilia Zandalasini nelle qualificazioni.

Per quanto riguarda il campionato, si dovrà attendere il 17 per assistere alla partita tra Brixia e Sanga al PalaLeonessa di Brescia. Successivamente, il 25, la Allianz tornerà in campo anche in campionato, questa volta contro Battipaglia, in una partita che si preannuncia cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre. A.L.M.