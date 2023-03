Muore colpito da un albero, la moglie scopre il corpo: tragedia a Sant’Omobono Terme

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri intervenuti a Sant'Omobono Terme

Sant’Omobono Terme (Bergamo), 27 marzo 2023 – Tragedia a Sant’Omobono Terme, in Valle Imagna, provincia di Bergamo, esattamente in via degli Alpini. Qui, in un bosco difficilmente raggiungibile, un uomo di 69 anni è stato colpito da un albero mentre era alla guida di un mezzo agricolo. La vittima è Diego Belotti, operaio in pensione, padre di tre figli. A scoprire il corpo senza vita è stata la moglie.

I rilievi

La dinamica non è ancora chiara e dovrà essere ricostruita dai carabinieri, intervenuti nel luogo impervio insieme ai vigili del fuoco e ai soccorritori (elisoccorso e ambulanza). Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo. Diego Belotti stava tagliando della legna quando una albero a dieci metri circa di distanza si sarebbe spezzato, forse per causa del vento, e lo avrebbe colpito mentre guidava un piccolo mezzo agricolo.

Il precedente nel Bresciano

Un mese fa un altro tragico incidente agricolo: a Tremosine sul Garda un 62enne è morto mentre stava manovrando con un trattore che è scivolato in un dirupo per circa ventri metri, a ridosso della carreggiata. Il 62enne avrebbe cercato di riportare in assetto il trattore, ma il mezzo si sarebbe sbilanciato ancora di più, sbalzando la vittima all'esterno.

Nel Mantovano

A inizio febbraio un agricoltore di 56 anni era morto a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, dopo essere stato travolto dal mezzo agricolo che stava conducendo. L'uomo era morto prima dell'arrivo dei soccorsi del 118