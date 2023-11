Alberi e rami da rimuovere. La Provincia “chiama“ Trento

Il presidente della Provincia di Brescia Emanuele Moraschini lancia un appello al presidente della provincia autonoma di Trento, affinché insieme si riesca a risolvere la situazione creatasi dopo che la galleria Adige - Garda è stata aperta per alleggerire la piena del fiume Adige, andando però a far confluire nel Benaco acqua più fredda e soprattutto alberi, rami e rifiuti vari che, seguendo le correnti, sono andati a fermarsi sulle spiagge della sponda bresciana.

Secondo la Comunità del Garda, l’apertura della Galleria non sarebbe stata necessaria. Eppure alle 17.30 del 31 ottobre si sono alzate le paratie rimaste aperte fino alla mezzanotte. Nel frattempo nel più grande lago italiano, condiviso tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, si sono scaricati 150 metri cubi di acqua al secondo. Nel lago sono arrivati i materiali che ora, 15 giorni dopo, si trovano nel Bresciano, deturpando lidi e rive. Non solo: in poche ore il Benaco si è alzato di un centimetro, creando malumore tra chi si occupa del benessere del lago.

Per gli operatori turistici, nonostante non sia alta stagione, vedere le spiagge e le rive piene di detriti è un problema. Il presidente Moraschini, sollecitato da diversi sindaci del Garda, si è attivato per contattare la Provincia di Trento. "In rappresentanza dei comuni che la Provincia rappresenta – ha detto – sarà mia cura condividere con il presidente della Provincia autonoma di Trento azioni concrete per risolvere questo problema che sta creando disagi ai sindaci, ai cittadini e al nostro lago, convinto che, attraverso una stretta collaborazione, si possa arrivare in tempi brevi alla soluzione". Che potrebbe essere attivare una flotta congiunta di battelli spazzino e operatori addetti alla pulizia delle spiagge.

Milla Prandelli