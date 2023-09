Frana ad Albaredo San Marco: chiusa la Statale per la valle Brembana

Sondrio, 20 settembre 2023 – Una frana si è abbattuta nella mattinata di oggi sulla Statale 470, nel territorio del Comune di Albaredo San Marco, in provincia di Sondrio. Sassi e fango sono precipitati sul manto stradale costringendo alla chiusura in entrambe le direzioni della la strada che collega la Valtellina alla valle Brembana, in provincia di Bergamo, passando per il Passo San Marco.

Al momento non si conosce l’entità dello smottamento. Uomini e mezzi della Protezione civile sono al lavoro per cercare di limitare i disagi nei collegamenti.