Aiuti in carcere. Raccolta fondi degli avvocati

Materiale per l’igiene personale, biancheria intima maschile e femminile, tute, magliette, ma anche materiale per la tinteggiatura e per eseguire alcuni piccoli lavori di sistemazione della struttura. Gli avvocati bergamaschi, in accordo con la direzione della casa circondariale, hanno promosso una raccolta fondi da destinare a generi di prima necessità da distribuire ai detenuti del carcere di via Gleno.

"È un’iniziativa concreta – spiega il presidente dell’Ordine degli avvocati di Bergamo, Giulio Marchesi – che nasce da un’esigenza chiara, relativa alla situazione di chi vive la detenzione. Si parla spesso di questo tema, delle criticità del sistema carcerario, ma è necessario anche darvi seguito con dei gesti concreti". L’Ordine, dopo essersi confrontato con Antonina D’Onofrio, direttore della casa circondariale di via Gleno, ha diffuso una comunicazione ai suoi iscritti per sensibilizzarli verso l’iniziativa.

"La situazione di sovraffollamento delle carceri italiane (a Bergamo ci sono 581 detenuti, a fronte di 319 posti regolamentari, ndr) è nota, meno noto è lo stato di povertà in cui versano molti detenuti all’interno degli istituti – si legge nel messaggio inviato nei giorni scorsi –. La struttura carceraria ha fondi spesso insufficienti per far fronte alle necessità di tutti i detenuti indigenti e deve far conto sulle risorse del volontariato. A tal proposito abbiamo deciso di estendere la raccolta a tutti gli iscritti che vorranno contribuire con una donazione in denaro che sarà utilizzata per l’acquisto del materiale necessario".

"Le risposte sono già positive, stanno arrivando i primi bonifici e le prime donazioni di materiali – sottolinea Marchesi – anche grazie alla sensibilità di alcune aziende del territorio che hanno raccolto il nostro appello". Già nei giorni scorsi, alcune consigliere dell’Ordine degli avvocati hanno portato personalmente al carcere di Bergamo diversi prodotti per la cura e l’igiene personale offerti da alcune imprese, tra cui “Valetudo“ di Presezzo e “Skincare Center“ di Bergamo, in collaborazione col marchio tedesco “Doctor Eckstein“.

L’iniziativa degli avvocati, che hanno attivato un conto corrente dedicato (le coordinate sono disponibili sul sito dell’Ordine degli avvocati di Bergamo), proseguirà sino alla fine del mese di maggio.