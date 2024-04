Palosco, ragazzo di 20 anni preso a calci e pugni: aggressore in fuga

Bergamo – Un ventenne aggredito nella notte tra sabato e domenica a Palosco. Un episodio i cui contorni sono ancora tutti da chiarire. È avvenuto intorno alle 3 in viale Papa Giovanni XXIII, non lontano dal supermercato Eurospin. Il giovane, di origine marocchina, è stato preso a calci e pugni da un altro ragazzo, che subito dopo è fuggito. È stata la stessa vittima a chiamare i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito all’ospedale di Romano di Lombardia. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Nel frattempo sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Treviglio che dopo aver ascoltato la testimonianza dell’aggredito hanno iniziato la caccia al responsabile. Ignoti i motivi che hanno scatenato la violenza, ma non si esclude nessuna pista compresa quella di un diverbio legato allo spaccio di droga.

Poco dopo, verso le 4.30, altro episodio simile, questa volta in via Dei Morenghi a Grumello del Monte, non lontano da una discoteca. Qui ad essere aggredito è stato un venticinquenne. Dopo l’intervenuto dell’ambulanza è stato trasferito per accertamenti all’ospedale di Chiari.