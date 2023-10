Addio Samuel gigante buono: sempre con noi

Ultimo saluto ieri pomeriggio per Samuel Dilas (nella foto), il pivot ventiquattrenne della Bvl Virtus Lumezzane morto a causa di complicazioni cliniche seguite a un malore avuto nella cittadina della Valgobbia, dove viveva e giocava in serie B da qualche anno e dove tutti lo amavano e stimavano. La Collegiata di Santo Stefano a Novellara non è bastata a contenere tutte le persone accorse in Emilia Romagna per l’ultimo saluto al "Gigante Buono". Dal Bresciano sono arrivati i compagni di squadra, i ragazzi delle giovanili (che hanno consegnato ai familiari di Sam un pallone con le firme di tutti i giocatori dell’Under 14), dirigenti della Virtus e diversi fans e sostenitori della compagine gobbina.

"Grazie per i sorrisi, per il divertimento, grazie per essere stato sempre te stesso", "Tre parole: amico, compagno, fratello. Sarai per sempre con me", "Sarai sempre il nostro angelo custode". Sono alcune delle frasi scritte sul legno chiaro della bara di Samuel, la cui famiglia ha chiesto di non donare fiori ma di fare offerte alla pallacanestro Novellara per sostenere l’attività sportiva anche dei bimbi più in difficoltà, come hanno segnalato dalla Virtus Lumezzane, sulla cui pagina facebook si trovano tutte le indicazioni per farlo. A piangere il giovane c’era praticamente tutto il suo paese, dove la famiglia è conosciutissima.

Il parroco, don Giordano Goccini, ha parlato di una giornata triste, grigia: "Samuele era un giovane dalla vita forte, energica, di una bellezza particolare". E ha sottolineato il gesto di amici e familiari, riferendosi ai messaggi scritti sulla bara. Infine, il messaggio del compagno di squadra Edoardo Maresca, affiancato da Marika, fidanzata di Sam: "Mi mancherai come l’aria, non solo in campo ma anche fuori. Grazie per quello che mi hai dato".Mi.Pr.