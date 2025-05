Addio a Baleri designer internazionale

La malattia contro la quale combatteva da tempo alla fine ha avuto ragione della sua tempra da combattente. È morto lunedì sera, all’età di 83 anni, Enrico Baleri, bergamasco doc (era nato ad Albino), una delle figure più originali e influenti del design italiano, conosciuto anche a livello internazionale, capace di coniugare avanguardia, imprenditorialità e passione civile.

Dopo gli studi al Politecnico di Milano, nel 1965, su suggerimento di Dino Gavina e con il supporto di Marilisa Decimo, aprì a Bergamo Baleri Designers, uno spazio dedicato alla vendita di collezioni d’arredo d’avanguardia. Nel 1972 fondò Pluri, un centro sperimentale di design attraverso il quale collaborò con aziende quali Flos, Gavina e Knoll.

Nel 1979, insieme a Carlo e Francesco Forcolini, cofondò Alias e ne divenne direttore artistico fino al 1983. Durante questo periodo lavorò con designer di rilievo come Giandomenico Botti, Vico Magistretti e Mario Botta, contribuendo alla creazione di prodotti iconici come la Spaghetti Chair, oggi parte della collezione permante MoMA di New York.

Nel 1984, insieme a Marilisa Decimo, fondò Baleri Italia, azienda che si distinse per la promozione di giovani talenti e la collaborazione con maestri del design come Philippe Starck e Hannes Wettstein. Tra i prodotti più noti dell’azienda, la poltrona Bristol, il tavolo Camillo, la sedia Mimì e la mensola Bobilla.

Oltre alla sua attività imprenditoriale, Baleri fu promotore di iniziative culturali significative. Nel 1989 fondò l’associazione Casa Malaparte e nel 1994 il Comitato italiano Aalto/Viipuri, dedicati alla tutela e al restauro di importanti opere di architettura moderna.

Nel 2004 cedette Baleri Italia al Gruppo Nino Cerruti per dedicarsi al Centro Ricerche Enrico Baleri, su comunicazione, grafica, web design. M.A.