Addetto autolavaggio. E si valutano segretarie

Addetto lavaggio autoveicoli, 1 posto. Requisiti: indispensabile patente B, non è richiesta esperienza. Contratto: a chiamata. Sede di lavoro: Siziano. Candidatura: politicheattive@provincia.pv.it

centro per l’impiego di Pavia, codice 8690. Segretaria, 1 posto. Requisiti: diploma di ragioneria o equivalente. Contratto: tempo determinato di 6 mesi. Sede di lavoro: Cilavegna. Candidatura: scrivere email a sara.comune@provincia.pv.it, centro per l’impiego di Vigevano, codice 8686. Aiuto cuoco, 1 posto. Requisiti: esperienza nel settore e patente, studio alberghiero o dietista. Contratto: tempo determinato di 1 mese con possibilità di conferma, part-time 30 ore settimanali. Riposo sabato e domenica. Candidatura: selezione@provincia.lodi.it, centro per l’impiego di Lodi, codice 2704.